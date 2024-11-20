澳洲近日出土了一件寒武紀化石，比先前紀錄早上了1500萬年，幫助科學家更暸解地球上最豐富多樣的動物──蛻皮動物總門（Ecdysozoa），包含節肢動物及線蟲類的演化起源。這項研究由美國加州大學河濱分校古生態學家卓瑟（Mary Droser）和她兒子修斯（Ian Hughes）主持，研究成果近日已發表於《當代生物學》（Current Biology）期刊上。

Here, we describe Uncus dzaugisi from the Ediacaran of South Australia. This vermiform, non-modular bilaterian was curved to sinuous in shape, and moved through the microbial mat with a distinct sinusoidal pattern. pic.twitter.com/rpW8NaBjNk — Ian Hughes (@chemosymbiosis) November 18, 2024

據《科學》（Science）期刊19日報導，母子團隊挖出關鍵化石揭地球「最多樣化物種」演化起源。休斯自幼隨母親在南澳洲省挖掘化石，如今成為哈佛大學研究生，參與了在埃廸卡拉山國家公園的挖掘工作。

該團隊發現了一種名為「Uncus dzaugisi」的線蟲化石，其年代可追溯至5.55億年前，比現有最早的寒武紀節肢動物化石早約1500萬年。這些線蟲化石長約1公分，沒有分節，外層具有堅硬外膜，避免在沉積物壓力下被完全壓扁。其屬名「uncus」在拉丁語中意為「鉤」，靈感來自化石在岩石上留下的魚鉤狀痕跡，時間上為埃迪卡拉生物群（Ediacara biota）時期。

蛻皮動物總門與寒武紀大爆發

節肢動物包括昆蟲、甲殼類和蜘蛛等，連同水熊蟲和線蟲在內，統稱為蛻皮動物總門（Ecdysozoa）。這類動物是地球上數量最多、種類最豐富的一群，但其演化過程一直是未解之謎。此前的化石記錄顯示，這類動物在寒武紀（約 5.4 億年前）已具高度多樣性，缺乏更早期的演化線索。

此次發現的線蟲化石填補了這一關鍵空白，提供了蛻皮動物多樣性如何形成的重要證據，雖然Uncus dzaugis不太可能是所有蛻皮動物的共同祖先，但其存在表明，這一類生物族群在寒武紀大爆發（Cambrian Explosion）之前已有高度演化。

美國博物館上級組織史密森尼學會（Smithsonian Institution）退休古生物學家艾爾溫（Douglas Erwin）表示，這項發現「非常重要」，填補了蛻皮動物早期演化的缺口，讓我們能深入理解寒武紀之前的生命多樣性。