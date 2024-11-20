勞動部所屬的勞動力發展署北分署長謝宜容，遭控霸凌風波持續延燒，不過，卻有人遭到池魚之殃，因媒體報導謝的娘家是雲林的傳統產業，而當地醬油名店御鼎興第三代經營者謝宜哲和謝宜容的名字只差一個字，被網友認為是謝宜容的家人，導致御鼎興的Google評論遭狂灌一星負評，讓謝宜哲20日晚間在社群媒體發文求救，「曾經訪談、拍攝過我們倆兄弟的平面、社群媒體與youtube頻道，我現在需要你們」。

謝宜哲在臉書發文澄清與謝宜容完全沒有任何關係。（翻攝網路）

謝宜哲表示，因為謝宜容事件，大眾在沒有查證的情況下，僅憑媒體上傳聞娘家是雲林的傳統產業，再加上事件主角的姓名只跟他、哥哥差一個字，就被斷定是事件主角的家人，遭受無端的非議，造成了御鼎興名譽嚴重的影響，謝宜哲特別聲明，與謝宜容無任何血緣或親戚關係。

謝宜哲表示，今天有媒體登門拜訪，也有民眾未經查證就到粉絲頁問候，最麻煩的是，御鼎興google評論被大量灌進一星評論，而這些留言很可能對御鼎興造成長久的影響與誤解，謠言擴散得很快，但他們完全沒有聲量與能力來闢謠，希望曾採訪過或拍攝過的媒體可以幫他們發聲。

謝宜哲說，花了65年的時間好不容易建立的品牌，真的很難想像一個無關的錯誤資訊，造成目前聲譽無以復加的影響，真心希望台灣的社會大眾對於假資訊可以進行查證，然後不要輕易地發表自己未經查證的內容。

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