海軍新兵訓練中心一名楊姓中士，因未熄燈遭到直屬長官斥責，竟持鐵鎚衝到安全士官桌前，朝張男頭部連續敲打，導致對方送醫後須縫合9針。一審時，法院審酌受害人為楊男求情，且已付清賠償費用，因此依法判處8月徒刑；檢方認為判刑過輕，上訴二審後改判1年6月有期徒刑。可上訴。

判決指出，楊男為海軍新兵訓練中心一大隊三中隊損管中士，2023年9月18日晚間10時許，因不滿張姓大隊長透過LINE傳訊「為何不依照規定關燈」，並要求楊男當面報告。不料，楊男15分鐘後竟持鐵鎚，朝當時站在樓梯口旁、安全士官桌前的張男揮下，見張男往前撲倒時，再以左手抓住他的頭髮，鐵鎚持續揮打3下；直至少尉趕抵將2人分開，楊男方才停手。

張姓大隊長經同袍送醫治療，發現腦部鈍傷、頭皮2處撕裂傷，共約8公分縫合9針、右手擦傷，案經憲兵指揮部高雄憲兵隊報告橋頭地檢署偵查起訴。對此，張大隊長表示，楊男私下與他相處不錯，並無可挑剔之處，考量楊男當時須辦理伙食問題，還須接新兵，可能壓力大才導致情緒失控。

法院審理，審酌楊男坦承犯行，並給付12萬元和解費用，而張男也同意不再追究，因此依對長官施強暴罪判處8月有期徒刑，緩刑2年，交付保護管束，需提供180小時義務勞務，並接受3次法治教育。

檢方主張判刑過輕，不服上訴。高雄高分院日前改判1年6月有期徒刑，緩刑4年並交付保護管束，需提供200小時義務勞務及接受法治教育4場次。全案仍可上訴。