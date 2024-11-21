曾犯詐欺案件的40歲傅姓單親媽上交友軟體結識莊姓男子，兩人並以結婚為前提準備各出30萬元購房，傅女假冒中華郵政名義製作匯款紀錄取信莊男，讓莊男匯款20萬元給傅女，事後求證房仲才發現根本沒匯款，氣到報警。

自稱是竹科大廠員工的傅女，去年初透過交友軟體結識莊男，兩人網聊4個月後見面，莊男一見傾心，隔天就提出交往，兩人談及未來，傅女提議各出30萬元買房，兩人在交往後一周就馬上去看房，並立即下訂。

傅女為取信莊男，當天晚上冒用中華郵政名義製作簡訊內容為「親愛的客戶您好：您已完成轉帳10萬元至不動產仲介經紀有限公司，如有疑問請致電客服，中華郵政啟。」以通訊軟體傳送莊男，並告知：「我匯10萬元過去訂嘍！」

莊男誤以為傅女已將買房訂金10萬元轉帳至房仲公司帳戶，以為傅女真心與他共同買房，遂於隔天早上將約定由他負擔的20萬元，依傅女指示匯款至傅女之女的帳戶，約定餘款10萬元等到兩人公證結婚登記時再支付。

莊男未確認款項是否已送達，當天向房仲詢問後，始悉傅女並未支付買房訂金，莊男認遭詐騙，透過165反詐騙專線報警處理，上開已匯入傅女之女帳戶的20萬元，即刻因通報異常交易而隨即遭圈存。

新竹地院法官調查，傅女的銀行帳戶為警示帳戶無法使用，傅女之女的帳戶僅有存款93元，加上傅女始終提不出在職證明，足以顯示傅女根本沒有能力可以購房或可獲得貸款，因此認定傅女所涉詐欺及行使偽造準私文書犯嫌。法官依犯行使偽造準私文書罪，判傅女有期徒刑3個月。