前台鹽實業董事長陳啟昱涉嫌掏空子公司台鹽綠能潛逃遭到通緝，至今仍下落不明。近期媒體報導傳出他已偷渡出境，也有傳聞仍躲在山區。關心此案的國民黨立委謝龍介今（21日）在立法院質詢時，追問警政署長張榮興，陳是不是在越南？張則回，「這是委員自己看法」。

謝龍介今在立法院司法及法制委員會質詢時說，如果陳啟昱還在國內，是無法逃出你的掌控，人還在國內嗎？張榮興回應，現在的訊息，各方面都有，現在還在查證當中。謝接著透露，根據情報，他可能在越南；張則說，專案小組還在追，這牽涉到偵查中案件。

不過，謝龍介質疑人都跑了，越南跟台灣有打擊犯罪互助機制？張榮興回應，有互助，跟東南亞、大陸都還是有一些尋求互助管道。此時謝繼續追問，人是不是在越南？「我的推測準不準？」張回，「這是委員自己看法」；此時面對謝再度追問陳還在台灣？張榮興又說，這個部分專案小組還在偵辦。

由於張榮興未正面回應，謝龍介仍不放棄地問，在山上？在南部嗎？張說，不一定。此時謝改逼問抓不抓得到人？張回應，應該抓得到，希望立委給一點空間。最後，謝龍介表示，人如果在國內，也沒帶槍，應該很快就能抓到人，要求一個月內將他逮捕。