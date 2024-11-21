勞動部勞發署北分署員工疑遭職場霸凌輕生事件越演越烈，被點名的北分署署長謝宜容被記兩大過免職，但勞動部輕忽霸凌的態度和處置方式，讓怒火向上延燒，包括總統賴清德和行政院長卓榮泰都出面道歉，面對內外交迫的態勢，已經「請辭待命」的部長何佩珊，會不會成為賴政府另一個短命閣員備受關注。

連民進黨立委都自曝早就聽說謝宜容的「鬼故事」，顯然冰凍三尺非一日之寒，這都是勞動部主管長期縱容的結果，嚴格說來，上台僅半年的何佩珊只不過比較倒楣，剛好接到爆炸的「手榴彈」，必須替前任勞動部長許銘春善後。然而，處理過程延宕以及最初的懲處結論竟是輕輕放下，就怪不讓民怨排山倒海而來，就怪不得別人了。

不過，除了在野黨砲火猛烈，綠營民代這回不是壁上觀就是加入戰局，對內猛烈砲火毫不手軟，似乎有些反常。另外，最初踢爆此案的就是新北市民進黨議員李宇翔，這本就是民意代表職責部分，只不過，何佩珊透過民進黨副秘書長何博文與李宇翔關切或溝通的事會外洩，甚至扯到黨內派系鬥爭，看來就沒那麼單純了。

還有，包括綠委黃捷也透過臉書，抨擊勞動部內調查報告不敢寫出這是霸凌之實，還指稱「目的良善」；批評何佩珊原本還說這件案子「不算情節最重大」、無法直接停職，更是顢頇至極！怒嗆下屬輕生還不算情節重大？還要發生什麼樣的悲劇才算重大？

綠委陳冠廷也質疑，為何勞動部能容許所屬機關公然違反法規？為何明確的霸凌行為會被淡化處理？為何近百封陳情信都被置之不理？要求必須給社會一個交代。民進黨台北市議員簡舒培批何佩珊只會哭，而顏若芳更是怒轟初版的調查報告「更讓妳的淚珠變成了鱷魚的眼淚」。

其實，在勞動部霸凌事件爆發之前，這會期立法院社福及衛環委員會，何佩珊就是「點枱率」第一名的官員，本會期召委改選後迄今不到兩個月，就被邀來7天，這是同委員會環境部長和衛福部長的一倍以上，也是所有部會當中最高的，安排議程的召委還不僅是國民黨的，而且詢答過程針鋒相對、火爆互槓的經常是民進黨自己人；扯上黨內派系或是人和的問題之外，如今霸凌事件成為眾失之的，只怕成壓垮駱駝的最後一根稻草。