台62快速道路東向5.5公里處，一輛自小貨車疑似起火。（圖警方提供／簡銘柱翻攝）

台62快速道路驚傳車輛冒煙險情！基隆第三分局於今21日上午9時接獲報案，指台62快速道路東向5.5公里處，一輛自小貨車疑似起火，現場險象環生。

警方與消防人員迅速抵達現場，經了解，駕駛為葉姓男子，當時行駛至事發路段時，車輛突然出現異常，冒出大量白煙並伴隨零星火花。葉男察覺不對，立刻將車輛停靠路肩並報警求助。

七堵派出所警員李瑋哲與實務生徐和睿迅速到場控制局勢，並同步通報119消防人員支援。所幸，經消防人員檢查確認，車輛並未進一步燃燒，火勢未成災。隨後，警方聯繫特約拖吊業者，將故障車輛安全拖離現場。整起事件中，無人員傷亡，交通未受影響，成功化解一場潛在危機。

基隆第三分局表示，車輛定期檢修是保障行車安全的基本要求。駕駛人若在高速公路或快速道路上發現異常情況，應立即將車輛停靠安全地點並通報相關單位，避免事故擴大，確保自身與其他用路人的安全。警方也將持續加強道路巡查，守護民眾平安。