警方追查發現詐騙贓款透過健身公司洗錢。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

刑事局偵查第七大隊偵辦被害人遭詐騙集團誘騙加入LINE群組，操作假投資平台導致被騙案件，蒐證後報請新北地檢署指揮偵辦，日前發動2波搜索行動，查獲5名車手到案。

警方抽絲剝繭，發現被害人遭詐金流層層轉匯後，進入一家健身公司帳戶，李姓負責人再以開立公司戶支票方式，交由旗下員工張簡姓及胡姓男子轉匯或臨櫃提領，清查該公司帳戶，發現被害人數達20餘人，被害人遭以假投資手法詐騙金額約1億1000萬餘元。

專案小組日前執行第3波行動，到高雄將李姓負責人等成員查緝到案，清查該集團已提領公司帳戶款項以洗錢金額達3700萬餘元，全案訊後，依詐欺、洗錢、組織等罪嫌移送新北檢偵辦，檢察官訊問後以犯罪嫌疑重大，有勾串、滅證及反覆實施詐欺犯罪之虞，李姓負責人及張簡姓犯嫌向法院聲請羈押禁見獲准獲准，胡姓犯嫌則3萬元交保。

★未經判決確定，應推定為無罪。