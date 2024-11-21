美國當選總統川普提名投資銀行家霍華德·盧特尼克(Howard Lutnick)為商業部長，由於盧特尼克與中國密切的商業往來，由他負責美中貿易戰事務的機構是否能在決策中保持獨立性遭到各界質疑。

《美國之音》指出，盧特尼克掌舵的金融服務公司與中國的合作獲利頗豐，包括與中國國企中誠信託有合資關係的BGC集團，以及幫助中國企業在美國上市的金融服務公司建達(Cantor Fitzgerald)。

國會議員和倫理專家指出，這些金融上的關係令人質疑，盧特尼克作為美國貿易代表和商務部長，在決定對中國實施新關稅和出口限制措施時，是否會受到北京的不當影響引起質疑。

報導引述參議院財政委員會主席、民主黨參議員羅恩·懷登(Ron Wyden)的話說：「提名盧特尼克與中國政策的利益衝突顯而易見。美國民眾怎麼能指望一個接受中國政府資助的人，幫助美國工薪階層與中國公平競爭？」

與此項提名相關的建達公司、BGC集團和川普競選團隊暫時沒有回應置評請求。

參議院外交和軍事委員會的民主黨參議員凱恩(Tim Kaine)表示，他預計盧特尼克「將被追問關於與美國對手金融往來的問題。至關重要的是，我們的商務部長的首要任務是為美國人民服務，而不是個人商業利益。」

盧特尼克掌控的BGC集團和大陸國企中誠信託合資成立了中誠寶捷思貨幣經紀有限公司(China Credit BGC)。BGC持股33%，市值接近2800萬美元。中誠寶捷思的最大股東是大陸國企中國人民保險集團。該合資企業2010年獲批准落戶北京，提供金融商品的經紀與數據服務。

華盛頓大學聖路易士分校政府倫理學教授凱薩琳·克拉克(Kathleen Clark)表示，盧特尼克實質上是中國政府的「商業夥伴」，「這讓人擔心中國政府對商務部長有影響力，最糟糕的情況是將控制權拱手讓給外國政府。」雖然美國法律禁止行政部門官員參與會影響其財務利益的特定事務，但盧特尼克可能採取的任何貿易或出口政策變化僅會「間接」影響其財務利益，因此可能不會被視為違法。不過美國憲法的薪酬條款則明確禁止外國政府向美國官員提供經濟利益而不當影響美國政策。

報導說，BGC集團9月的財務申報文件顯示，美中貿易關係可能影響公司的業績，這項表述進一步凸顯了盧特尼克在平衡其商業與政策角色時將面臨的挑戰。