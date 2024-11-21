為讓認養童及家庭照顧者也感受祝福，基督教芥菜種會21日啟動「溫馨聖誕季 把愛送出去」活動，串聯北、中、南、東服務據點，透過社工、「雅惠和安安」社區助人志工及愛心企業，接力傳遞1萬2000份的禮物祝福，並透過「以工帶振」方式，讓社區需要者參與給照顧者的禮物製作、打包與分送，同時獲得工作收入與祝福他人的機會，實現一份禮物「雙向祝福」，共同分享愛與關懷。

許多芥菜種會的認養童家庭，同時面臨經濟與健康的雙重壓力。如13歲的阿明，爸爸有心臟衰竭和胃潰瘍疾病，媽媽兼職3份工作維持一家生活重擔，家裡還有奶奶和失智症的爺爺。芥菜種會透過急難救助、生活物資及認養金等帶來即時的幫助，並長期關懷、陪伴家庭的需要，同時鼓勵、陪伴奶奶走出來參與聖誕禮物的打包，參與以工帶振獲得收入，舒緩照顧和生活的壓力。

今年0403地震重創台灣，以及接連颱風帶來的災難，困難家庭的生活更加艱辛。芥菜種會提供經濟支持、關懷訪視、教育、培力與工作機會等服務，從扶助到扶立，關懷認養服務的困難家庭走出困境，需要社會大眾關注與長期支持，幫助他們走向穩定生活。捐款可洽基督教芥菜種會官網。