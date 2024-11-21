為履行我國與巴拉圭共和國經濟合作協定的關稅減讓承諾，行政院會今日通過財政部擬具「海關進口稅則」部分稅則修正草案，調降原產於巴國去骨豬肉等19項貨品進口關稅，其中，去骨豬肉、牛雜碎、小麥粉、襪類及褲類紡織品等17項降到免稅。

行政院長卓榮泰表示，本次「海關進口稅則」部分稅則修正，主要是為履行我國與巴拉圭共和國經濟合作協定的關稅減讓承諾，調降原產於巴國去骨豬肉等19項貨品進口關稅，降低貿易障礙，擴大雙邊經貿交流。本案送請立法院審議後，請財政部及相關部會積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。

財政部表示，本案修正重點是依據臺巴經濟合作協定第8號決議文之關稅減讓清單，調降原產自巴國的去骨豬肉、已調製或保藏的牛雜碎、小麥粉、塑膠瓶、襪類及褲類紡織品、卑金屬製瓶蓋等17項貨品第2欄關稅稅率至免稅。

財政部指出，米菓貨品調降至10％；天然蜜貨品分3年逐步調降至20％，爰修正19項巴國適用之第2欄關稅稅率，並於雙方彼此通知完成必要的內部法律程序後30日生效。