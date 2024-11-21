友達光電21日董事會決議通過，將原智慧移動事業群及BHTC納入友達新設之100％持股子公司「友達智慧移動股份有限公司」(以下簡稱「友達智慧移動」)旗下，專注於智慧移動產業的需求，提升友達移動事業單位的運作效率。

友達深耕車載顯示器領域多年，加乘購併BHTC，於產品組合、客戶布局、生產聚落3大面向達到綜效的確切實現。藉由整合的管理體系來提高整個企業的效率和可擴展性，透過營運策略轉型，進而提升股東價值的極大化。

董事會通過讓智慧移動事業群以新公司專注運作，突顯經營績效，以達成一條龍式的整合效益，加速擴大客戶基礎、深化供應鏈合作的良性發展趨勢，促進研發製造的整合效率，進一步實現營運成長。

友達光電董事長暨集團策略長彭双浪表示，延續智慧移動、垂直場域以及顯示科技3大營運支柱的集團策略，友達智慧移動將持續研發製造、拓展智慧移動解決方案，與全球客戶和合作夥伴保持密切關係。

友達光電母公司則聚焦前瞻顯示科技核心本業及Micro LED技術研發，發揮資源綜效優勢及垂直整合能力，以支持智慧移動及垂直場域事業，專注及持續成長之經營綜效為戰略目標，共同推升友達集團及公司的市場領導地位。

友達指出，成立子公司營運基準日訂在2026年1月1日，預期會有有以下效益，首先是資源整合平台，建置涵蓋產品研發、製造及銷售等一條龍式協作平台，實現功能整合；其次是高彈性供應鏈，可依市場需求及時調整供應鏈策略，易於進行外部合作，提高資本和資源的使用效率和分配靈活性；最後則是組織決策效率，透過將事業群公司化的策略，強化決策及溝通效率。