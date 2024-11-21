陳盈駿(左)運球尋求突破機會。(中華籃協提供)

亞洲男籃錦標賽資格賽第二階段賽事21日在台北和平籃球館舉辦，中華隊面對實力有段差距的香港隊，靠著國際賽初次亮相的歸化中鋒高柏鎧15分、13籃板與4火鍋，阿巴西18分，胡瓏貿也拿17分，中華隊終場85比55輕取香港，總算中止資格賽2連敗，也是本屆首勝，接下來22日上午將搭機飛往紐西蘭基督城，備戰25日開打與紐西蘭之戰。

一開賽中華隊就靠嚴密貼身防守，不斷製造香港出現失誤，同時進攻也靠高柏鎧、胡瓏貿兩人打出13比1開局，胡瓏貿更在強勢攻擊禁區取分後，比出對方趕快起身手勢跟對方嗆聲，中華隊一度領先到14分，打完首節，中華隊23比12領先。

到了第二節，靠著阿巴西接連投進3求帶領，中華隊打出10比0開局，擴大領先到21分，香港直到第二節還剩4分12秒，才靠梁嘉顯投進第二節第1個進球，馬建豪卻在上半場結束前連進3顆三分球，上半場結束，中華隊51比22大幅領先。

中華隊到了第三節持續拉開差距，但在此節還剩5分02秒，胡瓏貿差點跟吳松峻爆發衝突，無損中華隊再次打出11比0，擴大領先到40分，香港直到此節還剩4分鐘才靠罰球開張，打完前3節，香港追成34比67，中華隊仍想多贏一點確保優勢，畢竟雙方還有一場資格賽要在香港打。

末節一開始，香港就連拿4分，讓中華隊總教練圖齊連忙喊出暫停，卻還是阻擋不了香港接下來打出9比0，幸好阿巴西適時投進三分球止血，接下來中華隊也讓最後一個還沒上場的周桂羽上場，他也隨即得分回應，中華隊最後就以分差距贏球。

中華隊接下來飛往紐西蘭，12人名單包含今天並未登錄上場的游艾喆、陳冠全與盧峻翔3人，沒獲登錄的周桂羽、高錦瑋與馬建豪則不會隨隊前往紐西蘭。