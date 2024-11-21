勞動部勞動力發展署北分署長謝宜容涉職場霸凌爭議，引發公憤肉搜謝宜容家庭背景，雲林縣2家醬油廠被點名，西螺鎮御鼎興醬油21日重申與霸凌案絕無相關。雲林虎尾地區老牌醬油工廠則低調回應，謝宜容為第2代旁系親屬後代，有親戚關係。對此前雲林縣長蘇治芬在臉書發文力挺御鼎興，同時強調「我實在不能接受『立意良善』4個字」。

謝宜容涉職場霸凌案，20日外傳西螺鎮御鼎興醬油是謝的娘家，結果御鼎興當日即在粉專發文，標題是「全家福照來澄清一些事情」，21日急領戶籍謄本澄清，並再度在臉書粉專發文，表示「堅持一甲子振興台灣蔭油文化，御鼎興醬業：與勞動部霸凌案絕無相關。」

虎尾地區老牌醬油工廠則低調回應，謝宜容為第2代旁系親屬後代，有親戚關係，但幾乎沒有與醬油工廠往來。

蘇治芬在21日晚間也對此事件發表看法，表示由御鼎興第3代創辦的「飛雀餐桌」，是她難忘的用餐體驗。以在地醬油及蔬食結合，能看出謝宜澂、謝宜哲對地方的認同與用心。

蘇治芬提到，他們家被指控是霸凌案謝宜容的娘家，而在網路上被惡意評論。這件事情並非事實。不確定是否會有人找出「真實」的娘家，但這是謝宜容個人的問題，不希望將仇恨波及至其他親友。（後記：我實在不能接受「立意良善」四個字）