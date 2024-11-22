虛擬電廠工作小組由億鴻系統張家豪董事長擔任召集人，匯集來自能源科技、軟體開發、電力管理與政策研究等多領域的專家與企業代表，於11月12日召開第一次VPP SIG籌備會議邀請三地能源、大同智能、中央大學、中華系統整合、天氣風險管理開發、台達電子、永餘智能、東元電機、鈣鈦礦科技、勤業眾信、達運光電及熙特爾新能源等公司，該小組將探索商業模式、政策與法規倡導、行業標準制定、國際合作的發展目標。

隨著可再生能源比例日益提高與分散式能源系統的普及，能源供應的不穩定性成為亟待解決的挑戰。虛擬電廠透過先進的資訊與通訊技術整合分散式能源，包括太陽能、風能、儲能裝置及需求側管理資源，形成虛擬化的發電廠，提供靈活的電力調度與需求響應能力。

虛擬電廠工作小組召集人張家豪表示，虛擬電廠的成功推動需要整體生態系統的支持，包括政策、技術與市場的協同發展。未來，虛擬電廠將成為智慧城市的重要基礎設施之一，不僅能提升能源管理效率，還能為智慧交通、智慧建築等領域提供更具韌性的能源解決方案。

虛擬電廠工作小組將於明年3月結合全球知名的智慧城市展(SCSE)，規劃設立VPP展示及辦理論壇活動，擴大虛擬電廠能量及建立台灣VPP品牌商業團體之概念，攜手共創台灣智慧能源產業的新契機。