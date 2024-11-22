該公司向休斯頓的美國破產法院提交的申請中說，公司的流動性狀況已經非常糟糕。

Northvolt說，公司只有大約一週的現金來維持運營，但已為破產程序獲得1億美元新融資。該公司說，破產期間營運將照常進行。

Northvolt在7個國家擁有約6600名員工，表示預計在明年第一季完成重組。

短短幾個月，Northvolt從歐洲最有希望的本土電動車電池領先公司，變為一家努力瘦身來維持生存的公司。由於生產問題，該公司失去客戶，並缺乏資金，因而陷入困境。

Northvolt說，新貸款的1億美元是2.45億美元破產融資支持的一部分。公司的大股東和最大客戶、卡車製造商Scania在周四表示，將貸款該公司1億美元，以支持瑞典北部工廠的電池生產。

Northvolt 董事會臨時主席Tom Johnstone說，此一決定將使得Northvolt能繼續執行歐洲本土電池生產基地的任務。作為重組方案的一部分，公司將評估策略，以及財務投資者、現有貸方、股東和客戶的新資金投資提案。

持股21%的最大股東、福斯集團表示，它已注意到此一破產申請，並與這家瑞典公司保持密切聯絡。

聯合創辦人、以及大股東Vargas表示，破產將讓公司能夠應對財務挑戰，並維持在生產高效能電池領域的競爭優勢。

Handelsbanken銀行分析師Hampus Engellau表示，申請破產將使公司獲得一些短期喘息空間。即便如此，他說：「這也顯示，他們還沒有找到投資者，也沒有籌集重組業務所需的資金」。

近年來，數家瑞典公司選擇根據破產法第11條，申請破產保護，例如北歐的SAS航空公司和收債公司Intrum。此一流程允許管理高層保留對公司的控制權，並繼續營運。