加密幣市場因美國總統當選人川普迎來牛市，其中比特幣在2周內上漲40％，截至22日12點為止，比特幣價格來到98700美元，財政部也將在3個月內提出相關交易所得課稅辦法，交易所提醒，已經有相關加密幣追蹤工具，建議投資人應誠實申報所得。

台灣加密貨幣交易所HOYA BIT指出，目前國內完成稅籍登記的虛擬資產業者都已依法繳納營業稅及營所稅；對於個人的部分，加密貨幣在台灣被歸類為數位化資產，而非貨幣。採行屬地主義，如若交易發生在境內，交易所得適用財產交易所得稅；將依所得稅法第 14 條第 1 項第 7 類課徵所得稅，交易售價扣除原始買入成本以及相關交易費用即為財產交易所得。

當用戶在台灣交易所將法幣出金到銀行帳戶時，就算是實現損益，符合加密貨幣財產交易繳稅要求，應於每年5月份申報綜合所得稅時記得申報，因此建議記得保存相關交易紀錄，以做為未來舉證的紀錄。而若發生於境外，則其收益需列入海外收入，納入最低稅負制的計算範圍，例如從海外交易所電匯回台灣則為海外收入。

很多人以為加密幣交易無法追蹤，不過HOYA BIT創辦人彭云嫻表示，其實已有相關幣流追蹤工具可運用，結合銀行出入金紀錄與交易所交易紀錄等都能夠回溯每筆交易歷程。此外，金管會目前公告完成申報洗錢防制聲明的交易所業者皆有遵循 KYC（Know Your Customer, KYC）實名制原則，建議投資人應誠實申報所得，避免因隱匿收入而面臨法律風險。

目前加密幣業者已由金管會擔任主管機關，隨著今年中華民國虛擬資產商業同業公會的建立，以及未來登記制度的實施，未來是否也有機會保有修法空間，將加密貨幣交易重新定位為金融產品交易行為。

舉例來說，若能參考現行證券交易稅的稅率（千分之三），不僅可能減輕投資人的稅務負擔，也能激發更多資金流入市場，鞏固台灣在加密貨幣領域的競爭力；彭云嫻指出，投資者應在合規框架內操作，同時期待政府制定公平且能促進市場成長的稅收政策。