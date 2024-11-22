桃園在重大建設推動、TPASS開通等利多優勢條件之下，人口移入量成為6都之冠，其中，立信機構看準市場脈動，於精華地段桃園站前生活圈，推出「立信Ｗ Modern」建案，產品規劃多元，包含雙套房、多套房等等，成為自住、置產首選。

根據內政部2024年7月遷入人口比較數據顯示，淨遷入人口數最多為桃園市2,077人，其次為新北市1,934人，再其次為臺中市1,614人。桃園市常年都為6都移入人口之冠，因重大公建的推動、機捷和TPASS開通，大幅縮短北北桃距離，再加上相對親民的房價，吸引雙北民眾外溢移居至此。桃園市儼然成為全能地段，以桃園車站為中心向外開始發展，優良的生活機能與人口紅利，也成為許多置產族、包租公的首選地段。

桃園在重大建設推動、TPASS開通等利多優勢條件之下，人口持續移入量成為六都之冠。（取至中時新聞網）

全能包租公Stephen指出，桃園火車站前站區是桃園市內資金密集的地段，尤其吸引高端投資客進駐。隨著桃園市政府推動的鐵路地下化與前後站打通計畫，以及「三心六線」捷運輕軌的落實，區域未來發展潛力被看好，甚至有望超越新北板橋的「五鐵共構」，未來房價可望有機會超越雙北。

全能包租公Stephen指出，桃園未來房價可望有機會超越雙北。（取至中時新聞網）

Stephen進一步分析，立信機構在桃園火車站前的市府都更案，提供一房到五房等多樣房型，消費者交屋即可出租，免去裝潢費用，具有明顯優勢。與市場上多數需要進行裝潢的中古房相比，立信的建案不僅合規合法，更省去許多後續繁瑣程序，成為市場罕見規劃建案。

「置產買『立信Ｗ Modern』財富一路開綠燈。」Stephen表示，立信建設在板橋是當地知名的建商，因此對於看好桃園未來發展的置產民眾而言，「立信Ｗ Modern」案子絕對是首選。

「立信Ｗ Modern」專案副理廖振瀅表示，「立信Ｗ Modern」在桃園車站規劃包含有自住的2房及3房產品，2房的坪數落在22到23坪、3房的坪數則約在35坪。另外，在投資置產需求的套房則規劃17到58坪，提供雙套房以及多套房產品，選擇多元。

廖振瀅指出，力信W Modern規劃有自住的2房及3房產品。（取至中時新聞網）

廖振瀅指出，若要承接政府公開的BOT案就必須要有甲級營造廠的資格，而立信機構便擁有甲級營造廠資格；也因為有了第一次公辦都更案「成功大院」的成功案例取得政府的信賴，所以衍生出第二期的「立信Ｗ Modern」。

不僅如此，桃園市長張善政出席「桃園區復興路公辦都市更新案開工典禮」時就提及，立信機構與市府合作多件公辦都更案，有豐富的建築經驗。同時擁有標的先天優勢、政府推動城區翻轉，再加上信譽建商加成，條件優勢讓「立信Ｗ Modern」成為近期房市熱話題。