中共中央政治局前委員、重慶前市委書記薄熙來之子薄瓜瓜與台灣羅東博愛醫院創辦人許文政孫女許惠瑜的婚宴，23日在新竹縣新埔鎮的The One 南園人文客棧舉行，當天上午媒體大陣仗守在南園大門，由於位處隱蔽、門禁森嚴，有媒體試圖用空拍機拍下婚宴場景，但南園出動干擾槍遮蔽訊號，讓空拍機失控。

傳出薄瓜瓜夫婦為婚宴包場3天，南園為迎接薄瓜瓜貴賓，戒備森嚴，媒體僅能守在大門口，並於周邊樹林間尋找空隙拍攝，一度因現場記者比入場賓客還多。由於無法靠近婚宴場地，有媒體採用空拍機試圖拍攝婚宴現場情形。

不過南園也早有準備，在媒體正在空拍時，出現訊號消失、空拍機失控，並發現有工作人員出動兩支干擾槍屏蔽空拍訊號。

據了解，原本外傳婚宴為午宴，南園工作人員透露事實上為晚宴，警方待命時間也延長至晚間11時，下午2時許，陸續有婚禮籌備相關人員進入園區，現場也傳出迎賓輕音樂以及麥克風試音。據聞女方親友也仍在路途中，還未抵達現場。