在金門坊間被稱為「八百壯士」的縣府短期臨時工，明(2025)年度各單位共計釋出270個職缺，經過1天半的報名時間已於今(23)日中午截止，計有504人報名，其中一般身分357人、特定身分147人。縣府社會處表示，經審查符合報名資格之人員，將可繼續參加12月3日上午9時公開舉行之抽籤作業，正取及備取名單將於12月6日統一公布於金門日報及縣府網站。

金門縣社會處表示，為力求公開透明化，明年度短期臨時工抽籤當日將另邀請金門縣議會、縣府政風處、人事處等單位派員監督。抽籤當日可由本人或委託親友報到，未能報到抽籤者，逕由縣府工作人員代理抽籤並由政風或人事人員在場共同見證，當事人不得異議。

社會處說明，縣府明年度短期臨時工之進用期間，自1月2日起至12月31日止，每月工作日以22天為限，採按日計酬，不支固定薪，每日津貼新台幣950元，進用期間之臨時工與用人機關屬公法救助關係，非屬一般勞雇關係，不適用勞動基準法、就業保險法，另臨時工到工當日即應參加勞工保險及全民健康保險。