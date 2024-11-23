金馬獎本屆最佳原著劇本由黃熙《女兒的女兒》奪下，劇本以飽滿情感深度刻畫三代的愛情，黃熙一上台就表示，沒有想到會拿到這個獎，腦袋現在一片空白，謝謝金馬獎。

她說：「這個劇本走了非常多年，面臨過五六年的擱置，嘉欣、張姐（張艾嘉）這五六年陪著我們修改，壓力非常大。」另外，他也透露，真的沒有預期到會得獎，「看到張姐簡直要哭了，她告訴我不要哭，我一直強忍情緒」。

最佳改編劇本則由王小帥的《沃土》奪下，劇本兼具寫實與魔幻的多重技巧，王小帥本人沒有來台領獎，得獎感言由代領人發表，他首先感謝金馬影展、評委，隨後又提到，「儘管有刺耳，批評但忠言逆耳都是為了劇本好」。只是最後代領人補充，「王小帥你要加油，因為現在只有編劇和美術成為為二亮點」，似乎是在酸金馬獎。

而兩個獎項頒獎人許光漢、吳君如的互動也成為全場焦點，吳君如一上台就妙語如珠，嗨喊和許光漢搭檔就像談戀愛，讓她忘詞，他接著鋪梗說：「下周有部電影要上了，叫《我談的那場戀愛》，你可以陪我去看嗎？」最後甚至還提到了白雪公主需要王子的吻，兩人接著直接在台上借位接吻，結束了她更喊許光漢「老公」，整個橋段獲得熱烈的回應。