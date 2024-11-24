立法院院22日上演表決大戰，民進黨團原本把《學生輔導法》等法案列最優先，但國民黨團為調查經濟部長的財產申報不實，在院會變更議程，《學輔法》從第二案改為第三案，引發綠營不滿大喊「不顧學生、阻擾修法」。國民黨立委柯志恩對此回擊，從上一屆就說要審查（請問上一屆是哪一黨完全執政？）卻把教育部呈報政院的版本冷凍一年多，豈非才是拖延《學輔法》的罪人？

柯志恩22日在臉書說道當天狀況，《學輔法》從第二案改為第三案，民進黨開始集體發狂，整個上午發言謾罵，指控在野黨阻擋民生法案，大叫不顧學生、阻擾修法，但22日三讀和29三讀，時間差一個禮拜，如果這樣就要扣上阻擋《學輔法》的罪名，則請問《學輔法》延宕了2、3年，從上一屆就說要審查（請問上一屆是哪一黨完全執政？）卻把教育部呈報政院的版本冷凍一年多，豈非才是拖延《學輔法》的罪人？

柯志恩諷刺地說，為何之前「完全執政」的黨都不著急，怎麼晚幾小時宣讀，就呼天嗆地、痛罵在野黨不重視學生？到底是誰為《學輔法》修法一路關切與前行？她提到，自己在第一會期優先召開《學輔法》公聽會、不斷質詢、緊盯，等不到院版只好在6月26日先排審藍綠立委的版本，以此逼迫行政院拿出態度，期間為了「等待院版」也「配合」修改議程，一路聲聲催促，也和鄭麗君副院長、史哲政委和張廖次長溝通，甚至在7月4日、7月8日密集排審進入逐條，直到審查一半，7月12日院版才匆匆送來立院併案審查。

柯志恩說，2月上任後就不斷催促行政部門，之後也堅持先審、往前推進，朝野立委也紛紛提出版本，唯獨院版深鎖在官員的抽屜，不知何年何月才能送出政院大門，請問這是重視教育法案，真正關切《學輔法》的表現嗎？延遲了3年無聲無息，怎晚了3小時宣讀，突然歇斯底里的吼叫《學輔法》沒有三讀，之前這些人怎麼都雲淡風輕、不疾不徐？如此前後不一的表演，令人嘆為觀止！她也籲民進黨，倘若真的關心弱勢、在乎心理健康議題，勞發署的霸凌輕生案，趕快給家屬和社會一個交代吧！