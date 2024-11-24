世界棒球12強賽今天（24日）晚上6時冠軍戰，由中華隊對上日本武士隊，全台人民都集氣為中華隊加油，但也有許多人在臉書表示，今晚不看直播了，很怕自己帶賽中華隊，醫生陳志金還笑稱，昨晚台日大戰，是帶賽的人唯一能安心看的一場中華隊球賽。

Icu醫生陳志金在臉書發文，台灣坐亞望冠，感謝美國，昨天（23日）美國對委內瑞拉5比5的時候，應該有不少自覺「帶賽」的台灣人，悄悄遠離電視吧，直呼「台灣人真的很善良可愛！」還提到昨晚的台日大戰，是帶賽體質的人可以安心收看的球賽，因為無論勝負都不影響今天的冠軍賽，而昨天台日大戰的結果也出爐，台灣以6比9落敗。

對此，一票網友紛紛留言，今晚的台日冠軍賽就不看了，「帶賽的我今天不看電視」、「中華隊出場我們在看我爸都不敢抬頭看，他很怕帶賽，早上美委大賽從頭看到尾」、「好像在講我，已經默默飄走」、「真的覺得帶賽的，拜託請看重播 」，還有人表示「我覺得帶賽的還是生人勿近啦，昨天我才轉台看就幫日本得兩分變成5：9，原本是5：7」。

今晚的世界12強棒球賽是第3次台日大戰，中華隊派出旅美左投林昱珉先發，日本隊則是由讀賣巨人王牌戶鄉翔征出戰。