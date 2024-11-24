有民眾把23日在高雄舉行的多納黑米祭中，原住民涉嫌虐待3隻山豬的畫面貼上社群軟體IG，引起議論。網友質疑，聽到豬撕心裂肺地哭喊，令人不忍，難道這就是原住民的「文化」活動嗎？高雄市原民會對此冷處理，動保處則說，尊重民俗祭典與狩獵文化。

張姓女子透過IG發文表示，影片中看到原住民的文化活動，原民朋友追趕豬並狩獵，這樣不算虐待動物嗎？她在現場拍攝此短片時覺得心驚膽跳，看到山豬受到這樣的對待，眼淚都奔出來了。儘管此影片會被很多原住民朋友攻擊，但她還是要表達其想法，因為豬也是動物，很聰明、有情感，不應該這樣被虐待，希望主辦單位不要再舉辦類似的活動

對於網友的質疑，高雄市原民會沒有正面回應，僅表示，這是茂林區多納部落黑米祭中狩獵活動的一部分，由高雄市茂林區納美下三社文化促進協會主辦，是部落自主辦理的祭典。

至於在捕獵山豬時，山豬同時被好幾個人輪番毆打與踹頭，是否違反動保法？高雄市動保處說明，民俗祭典及狩獵文化為原住民族的重要活動與技藝保存，動保處予以尊重。將請原民會協助認定是否有虐豬，或無故騷擾、傷害動物等情形。