韓國偶像男子團體ATEEZ宣布全新巡演，將於2026年1月24日降臨台北，這是ATEEZ暌違3年後再度來台舉辦專場演唱會，2026 ATEEZ世界巡迴演唱會「IN YOUR FANTASY-台北站」，將在2026年1月24日在國立體育大學體育館（林口體育館）舉辦，11月19日開放專屬優先預購、11月20日中午12點全面啟售。

ATEEZ今年榮獲iHeartRadio音樂獎「年度K-POP藝人」殊榮，此次巡迴不僅代表他們一路以來驚豔全球的音樂旅程，更宣告全新篇章的展開，粉絲們將能欣賞到令人難忘的舞台演出，無論是每次必備的經典神曲、精湛且高強度的舞蹈，還是震撼的視覺效果，憑藉獨一無二的天賦與熱情，ATEEZ每次都挑戰極限，而這次巡演也將再度突破，驚豔全球粉絲。

ATEEZ售票、票價資訊公布。（寬宏藝術提供）

ATEEZ由8位成員金弘中、朴星化、丁潤浩、姜呂尚、崔傘、宋旼琦、鄭友榮與崔鍾浩組成，自2018年10月出道以來便迅速風靡全球，出道僅4個月便展開全球巡演並迅速完售，奠定了他們頂尖藝人的地位。同時ATEEZ多次登上國際舞台，受邀參加多個世界級音樂節，包括美國科切拉音樂節、日本夏日音速音樂祭，更多次擠進美國告示牌榜單。