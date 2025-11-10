周一日經225指數收盤上漲635.39點或1.26%，為50911.76點。東證一部指數升18.57點或0.56%，為3317.42點。

IwaiCosmo證券策略師Kazuaki Shimada說，市場參與者開始買進股票，因為他們預期，美國政府的關門很快就會結束，以及周一稍晚華爾街股市將會上漲。

標普指期和那斯達克指期目前分別上漲0.75%和1.28%。

美國眾議院在周日推動一項提案，希望能重新開啟聯邦政府，並結束為期達40天的政府關門。政府的停擺已經導致聯邦員工的失業、食品救濟延後發放，以及打亂了航空航班。

晶片測試設備商愛德萬測試(Advantest)大漲3.81%，晶片製造設備商東京威力科創(Tokyo Electron)上漲4.27%，科技投資公司軟銀集團升2.56%。

Shimada說，這三檔股票大力提振了日經指數，但是動能沒有像上個月那麼強勁。然而，小型的晶片相關股票也上漲，顯示了投資人對科技股的強烈偏好。

晶片製造商鎧俠(Kioxia)大漲10.63%。半導體設備商東和半導體也上漲23.82%。

線上二手交易商Mercari大漲18.17，稍早該公司宣布，上季獲利增加了70%。

本田汽車在上周五下調了全年獲利預期，股價跌4.67%。豐田汽車翻紅，收漲0.42%。