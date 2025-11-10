台南市交通助理員制度上路後，首月即開出5000多件交通違規罰單引爆民怨，此次市議會定期會期間也有多位議員表達關切，市長黃偉哲今（10）日強調，交通助理員並非「罰單助理員」，在檢討相關執勤與權限分工之前，「將停止執行違規開單工作」，未來會兼顧交通管理與民眾觀感之間取得平衡。

市議員林依婷、李宗霖等人為減輕基層員警負擔並遏止交通違規停車亂象，提案建議增聘交通助理員，但交通助理員今年8月正式上路後卻爭議不斷，不僅罰單量暴增引發民眾強烈不滿，交通助理員的執法技巧不佳，甚至操守問題也惹來民怨。

此次定期大會期間，市議員李啟維、林美燕等人都曾質詢認為交通助理員應是協助改善交通，要求轉為以交通安全維護為主。李宗霖今天總質詢時，更不諱言他是交通助理員的提案人之一，但因交通助理員多為民間聘用人員，卻具有違規開單的權限，經常引發民眾的誤解與不滿。

黃偉哲答詢認為，台南市的交通項目繁多、流量龐大，加上交通亂象時有發生，相關事故雖有下降，但仍有改善空間；交通助理員的角色定位，將以協助警察整頓交通秩序為主，而非「罰單助理員」，在檢討相關執勤與權限分工之前，將停止執行違規開單工作，未來會兼顧交通管理與民眾觀感之間取得平衡。

市警局長林國清也強調，目前交通助理員的工作內容相當多元，除協助違停取締外，還包含路口交通秩序維護、交通安全宣導等共7項任務，主要目的在於維持秩序與安全，而非以開單為首要任務。

根據市警局交通大隊統計，8月交通助理員制度上路後，取締嚴重違規停車件數約5038件、每人每天平均開單量為9件；9月份取締開單件數為3489件、每人每天平均開單量降為6件；10月份取締開單件數為1131件、每人每天平均開單量已減為2件；此外，配置交通助理員的6個市區分局，今年8至9月發生死傷事故3229件，較去年同期減少61件，減少1.9％。