為能優先協助澎湖鄉親就醫、奔喪等緊急搭機需求，交通部與民航局協調航空公司後，華信、立榮同意提供保留機位，每天共計36席，11月11日起試行至明年1月。若成效不錯，也可擴及金門、馬祖航線。

民航局指出，澎湖縣政府與當地立委近期均有反映，澎湖航線即使在淡季期間，居民遇到緊急需求，卻苦無機位。經與2家航空公司協商後，業者將配合自11月11日起至明年1月31日，每日固定保留一定數量機位，提供澎湖鄉親緊急往返搭機需求。

陳世凱今日下午與澎湖縣長陳光復一起至松山機場，實地瞭解機場與航空公司整備狀況，陳光復感謝交通部、民航局與2家航空公司提供服務。

陳世凱說明，華信航空每天提供20個機位，立榮航空則提供16個機位，給有急需奔喪、就醫等澎湖鄉親，可向澎湖縣府提出申請。留機位如於航班起飛前24小時未接獲澎湖縣政府申請緊急搭機需求，則將釋出予一般民眾。

此一機制先由澎湖試行，如果對居民真的有效，未來金門與馬祖如有一樣的需求，交通部也會與地方政府討論，看如何提供協助。

陳世凱表示，澎湖今年「淡季不淡」，往年到了10月，觀光需求就會下降，但今年和過去不一樣，到11月的觀光客還很多，因此民航局10月協調航空公司增加了2萬2000多個正班機機位，另外也提供了4700個加班機機位，11月也提供了7600多個加班機機位。

民航局指出，受疫情影響，業者面臨人力流失、航機供應鏈原物料短缺、航機交機延遲等因素，國內線運能吃緊；此外，業者會利用淡季期間安排進廠維修，故運能仍顯侷促。為此，民航局在規劃與協調國內航線運能時，會根據各項因素預估旅客需求人數，並要求航空公司備妥運能及盡早協調集團支援。

此外，旅客訂位後未搭乘比例約6至10％，且有重複訂位情形，民航局亦請離島縣政府向鄉親宣導勿重複訂位，未使用機票即早退票。