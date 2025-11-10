金曲歌王蕭煌奇10日宣布，將於12月17日在Legacy TERA舉辦「逗陣的 全方位樂團30年演唱會」，他將攜手啟明學校時期的好夥伴們所組成的「全方位樂團」演出，象徵橫跨青春30載的音樂友情再度聚首。

蕭煌奇與這群同窗兄弟相識已30年，而「全方位樂團」也走過分分合合，團員郭謙成感性表示：「全方位樂團30歲了，三十而立。這些年來我們分分合合、吵吵鬧鬧，還能逗陣一起辦三十周年演唱會，歡迎你們逗陣來聽我們卡唬爛、講垃圾話。」

鋼琴詩人王俊傑則以長文深情告白：「這群人知道你從小到大的所有好事壞事、大小事，連你有幾根鼻毛都知道。只要聚在一起，就會瞬間失去中年男子的風範，立馬變成一群可怕的中二生。」

王俊傑也笑說，這次合體不只是演唱會，更像是一場友情婚禮：「別人是辦桌，我們是辦演唱會；別人收紅包，我們收門票。」他誠摯邀請粉絲與音樂愛好者：「這次蕭煌奇和我都不是主角，台上的每一位大叔才是主角。」這場演出也將是蕭煌奇2025年最後一次開唱，他邀請所有歌迷一同到場同歡。