美政府若繼續停擺 哈塞特：美Q4 GDP成長恐轉負 20:522025/11/10 工商 鄭勝得

白宮經濟顧問哈塞特近日受訪時表示，若美國聯邦政府繼續停擺下去，美國第四季國內生產毛額（GDP）成長率恐轉為負值。

他表示，空中交通管制人員短缺將導致旅行嚴重延誤，若大家在感恩節期間不外出旅遊，恐對經濟帶來極大衝擊。
