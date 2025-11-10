他表示，空中交通管制人員短缺將導致旅行嚴重延誤，若大家在感恩節期間不外出旅遊，恐對經濟帶來極大衝擊。

美中貿易戰再起 哈塞特：陸常用霸凌手段對美沒用
陸Q3經濟增長4.8％略降 官方提4有利條件：全年目標可期
AIT會鄭麗文？鍾佳濱：關切國防預算2030年GDP 5％目標
#停擺 #哈塞特 #GDP #轉負 #白宮經濟顧問
1鍵掌握全球脈動 立即訂閱免費國際周報