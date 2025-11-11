比利時近日頻遭不明無人機侵擾，已向北約求援。圖為布魯塞爾機場的無人機禁航區。 （達志影像／美聯社資料照片）

英國國防參謀長奈頓上將9日證實，由於比利時近日頻遭不明無人機侵擾，英國將派遣專家團隊與設備赴當地機場，協助監控空域、應對潛在威脅。此外，美國反無人機系統「梅洛普斯」（Merops）也已部署至波蘭，華沙當局對美國和北約的共同努力表達感謝。

「英國廣播公司」（BBC）報導，奈頓表示，包含比利時在內，有多個歐陸盟邦的機場和軍事基地，數月以來先後遭遇不明無人機侵擾，對航班起降、民眾生活與歐洲安全，構成嚴重干擾與威脅。因此，英軍根據比利時政府提出的援助請求，派遣人員與裝備進駐當地，協防機場等重要設施，反制潛在威脅並確保安全。

奈頓說，儘管目前無人機來源尚未查明，但眾多跡象皆指向俄羅斯，其侵略野心已成「歐洲最緊迫的威脅」。英國防大臣希利強調，隨著俄方混合戰威脅日益加劇，北約盟邦將秉持堅定夥伴關係，加強捍衛、嚇阻和保護關鍵基礎設施與領空。德國也宣示將提供相關措施與技術，協助比利時應對威脅。

另一方面，美軍最新銳的反無人機系統「梅洛普斯」7日已部署至波蘭，參與北約「東翼哨兵」行動。「梅洛普斯」能精確追蹤與識別敵方無人機目標，比起操作成本昂貴的有人戰機雷達，具備更長作業時間與部署彈性，未來也可望部署至丹麥，肆應潛在無人機威脅。