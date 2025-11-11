日本陸上自衛隊「海上輸送群」運輸艦的3號艦「青空號」（LCU-4153），6日在日本內海造船公司的瀨戶田工廠舉行下水暨命名儀式，未來將承擔日本本土和西南離島的運輸、補給與投射任務。

「青空號」將與姊妹艦「日本晴號」（LCU-4151）及「天空號」（LCU-4152），一同部署位於廣島縣吳基地的「海上輸送群」。自衛隊將利用其吃水淺的特性，在港口較淺與設施規模較小的離島港口靈活操作，執行補給、運輸與移防任務，強化應對區域衝突及防衛作戰能力。

「青空號」全長80公尺，吃水深度3公尺，標準排水量約2400噸，最高航速約為15節（每小時28.8公里），具備數百噸級運輸能量，可搭載數十輛運輸及作戰車輛，或十餘組20呎標準貨櫃。該級艦的艦艏配備活動斜坡道，具備滾裝能力，可在碼頭或沙地等地形，直接裝卸車輛與補給物資。

未來4艘日本晴級運輸艦全數服役後，將與2艘3500噸級以及4艘小型機動舟艇共同編組，成為日本投射能力中堅。