中中央機關報《人民日報》11日發表署名杜宇航的評論文章表示，中共總書記習近平指出：「無數人生成功的事實表明，青年時代，選擇吃苦也就選擇了收穫，選擇奉獻也就選擇了高尚。」在陝北梁家河插隊期間，習近平帶著鄉親打壩修田、建沼氣池，他說：「我對自己的首要要求就是『自找苦吃』」。年輕幹部視野開闊、思維活躍、創新力強，正處於幹事創業的大好時期，趁著年富力強多做一些事、多吃一點苦、多經歷些錘煉，有利於在經風雨、見世面、壯筋骨、長才幹中不斷成長成熟成才，加快實現從「入行新手」到「行家裡手」的轉變。

文章稱，現實中，有個別年輕幹部成長較慢，在急難險重任務面前站不出來、頂不上去。一個重要原因就是在工作中拈輕怕重，遇事愛拿「資歷淺」「沒經驗」當擋箭牌，對於分內苦活累活、急事難事能躲就躲、能推則推，工作中吃一點苦就發牢騷抱怨，覺得吃了虧。這樣的人，自以為「聰明」，實則在「安逸」中蹉跎時光、消磨幹事創業精氣神。也有一些年輕幹部內心想成就一番事業，但在工作中只憑一股蠻勁埋頭「拉車」，卻不懂抬頭「看路」，身陷事務主義原地打轉，難以真正提高認識水準和工作水準。

評論強調，需要特別注意的是，宣導年輕幹部「自找苦吃」，並不是鼓勵搞「沒苦硬吃」。吃苦，關鍵要苦對地方、苦在點上，這樣才能苦出價值。年輕幹部要以理想信念為「定盤星」，把吃苦耐勞與牢記初心使命緊密相連，在為群眾解難題、辦實事中找準幹事創業的立足點、著力點、發力點，既保持肯吃苦的韌勁、敢吃苦的勇氣，又增添會吃苦的智慧。在實踐中總結規律、優化路徑，把工作能力的提高、工作方法的改進切實體現到民眾日常生活的「細枝末節」和基層治理的「末梢神經」，將「吃苦」的成效實實在在體現到提升民眾的獲得感、滿意度上。

文章認為，年輕幹部「自找苦吃」，既需要自身主動，也離不開組織「搭台賦能」。只有讓吃苦者不吃虧、讓有為者有位，才能讓願吃苦、能吃苦的年輕幹部有平臺、有奔頭，進而激勵和引導更多年輕幹部立足本職崗位，甘當為民服務的「孺子牛」、創新發展的「拓荒牛」、艱苦奮鬥的「老黃牛」，在新時代扛起重任、擔當作為，始終保持奮發有為精神狀態和只爭朝夕幹勁拚勁，創造出無負時代、無負歷史、無負人民業績。