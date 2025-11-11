百貨業第三季低迷，即使9月有周年慶依然無法提振士氣，10月終於回神，包括遠百、統領、興櫃京站、公發台北101等商場10月營收均呈現正成長，而主要以百貨通路櫃位為主的家電通路集雅社、服飾業滿心、米斯特等10月營收亦有高個位數以上成長。

遠百全台最大店台中大遠百9月就開打周年慶，但遠百9月合併營收仍較去年同期減少4%，10月在全台遠百陸續加入周年慶之後，才把業績帶上來，10月合併營收36.51億元，較去年同期增加4.90%，累計前十月合併營收達272.84億元，較去年同期仍有2%衰退。

遠百除了還有不少家分店在打周年慶外，緊接著看好「普發現金」商機，可望帶動大家電、家用品，以及聖誕節送禮買氣。

京站10月沒有周年慶但在連假轉運站人潮爆量助攻下，營收相較去年同期成長8.35%，累計前十月營收達10.43億元，與去年同期相當；而以國際精品、珠寶、鐘表等高價品為主力的台北101，10月營收5.25億元，較去年同期成長9.85%，相對9月啟動的周年慶期間成長幅度高，與連假三波國內觀光人潮增加有關，累計前十月營收52.48億元，較去年同期增長5.95%。

至於服飾業在周年慶滿千送百促銷下，滿心10月營收2.05億元，較去年同期成長7.77%，累計前十月營收達15.49億元，較去年同期成長3.74%，受影響的暑假已是谷底，隨著天氣降溫與秋冬新裝上市，整體買氣會延續到聖誕節慶。