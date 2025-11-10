新竹大遠百iRobot Roomba 205 Combo壓縮集塵掃拖機器人，價值1萬9880元、推薦價1萬3511元。（遠百提供）

遠百Chloé Alphabet金色三折短夾，推薦價2萬元，消費滿8萬元贈Chloé皮革鎖頭吊飾。（遠百提供）

普發1萬元現金正式上路，加上逢雙11檔期，百貨業者紛紛加碼優惠搶攻年末商機。遠百全台各店同步祭出滿額送點與多項抽獎回饋；SOGO周年慶主打雙11限定1111元超值優惠與人氣潮鞋；微風則預告「萬元放大術」，滿萬回饋1萬2000點。

遠東百貨11月12日（三）至12月31日推出「全民普發1萬遠百加碼力挺」活動，遠百App金級會員全館當日滿1萬元送HAPPY GO點數1000點，並祭出多款超值組合價、特惠組。遠百嘉義、台南大遠百、高雄大遠百周年慶即日起至11月18日；遠百竹北11月13日起至11月30日；遠百板橋中山11月13日起至12月2日，女裝單筆滿1萬5000元加送300元、男童裝單筆滿2萬2000元加送500元。而以遠百板橋中山、遠百竹北為例，在化妝品單筆消費滿1萬元，回饋可達21%，

另即日起在全台遠百家用家電單筆消費滿1000元，可周周抽旭集吃到飽餐券，還可抽Bgreen舒壓椅、律動機、FUJI按摩椅等熱賣健康商品。活動期間遠百獨家回饋買iPhone 17刷卡分期滿萬元送500元，買指定按摩椅就送Switch2等。

SOGO忠孝館Kodak柯達復古底片相機Ektar，原價1990元，特價1111元，限量20台。（SOGO提供）

SOGO復興館adidas Originals SL 72運動休閒鞋，原價3290元，特價1599元，共限量40雙。（SOGO提供）

SOGOplus GROVE克羅福酪梨油風味三瓶組，原價1740元，特價1111元。（SOGO提供）

SOGO周年慶明（11日）特別祭出當日限定商品下殺1111元、美食甜點買1送1，雙11必搶推薦忠孝館Elizabeth Arden「八小時傳奇保濕獨家組」價值1994元，優惠價1111元、雙11獨家限日限量柯達「復古底片相機Ektar」原價1990元，特價1111元；復興館新品登場PHILIPS「寵物清淨機毛小奈LITE」原價3萬1900元，特價1萬2990元。

另外，戶外休閒潮持續風靡，高端跑鞋HOKA、On在SOGO周慶首三日每日業績破百萬元，共售出超過千雙，平均客單8000元，忠孝館PUMA推出千元以下球鞋，2件再9折、adidas優惠2雙特價1998元。SOGOplus線上雙11特殺：限日限量100件的皇室羽毛工房「9505高級進階款羽絨冬被雙人」原價1萬5800元、特價3199元、GROVE克羅福「酪梨油風味三瓶組」雙11優惠63折只要1111元。

微風觀察，據2023年普發6000元期間，會員業績成長約54%，預期本次現金挹注將推升高單價商品與季節性品項買氣。將於11月24日至12月7日推出限時「萬元放大術」活動，凡微風積點禮遇會員單筆消費滿1萬元，可獲1萬2000點回饋，活動期間完成滿萬消費，可抽話題家電BRUNO無煙多功能電烤盤。