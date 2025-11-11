崙背鄉154縣道孟加拉榕綠色隧道在陽明國小前有10多棵，多年來樹根突起，家長接送學童危險，氣根與電線纏繞、樹葉掉落灌溉溝渠無法清理，校長吳書璧11日陳情縣長張麗善能否移除孟加拉榕，現場鄉長、民代都呼應贊成。

縣道154線崙背至麥寮段約7公里，沿途有1200棵孟加拉榕行道樹，綠蔭濃密有「崙背綠色隧道」美稱，但崙背鄉民卻飽受其斷枝傷人困擾，颱風天尤其惱人。

孟加拉榕生長快速，陽明國小圍牆外的孟加拉榕路樹，樹葉塞滿灌溉溝渠、氣根垂落搶水。（周麗蘭攝）

崙背鄉154縣道的孟加拉榕樹蔭形成綠色隧道美觀，但周邊居民卻感到困擾，縣長張麗善、縣議員李明哲等人今上午視察。（周麗蘭攝）

雲林縣長張麗善11日到崙背鄉巡視防颱準備工作，預告鳳凰颱風來襲若風雨大，將封閉部分綠色隧道。其中陽明國小校門前即有10多棵孟加拉榕，校長吳書璧當場陳情張麗善，這些樹已衝擊校園及交通安全，校方及家長盼能移除。

吳書璧表示，孟加拉榕生長快速，但不適合作為行道樹，校門口前尤其不妥，樹根突起影響學童上下學安全，最困擾的是樹葉塞滿水溝、氣根垂落搶水而髒亂不堪。

崙背鄉長李泓儀指出，154線的孟加拉平常就容易斷枝，附近居民都知道颱風來襲一定要改道。崙背鄉代會主席蔡誌山、副主席林金玲也說，每逢颳大風，孟加拉榕就會被颳倒幾棵，去年颱風才導致1名摩托車騎士被樹枝與電線卡住摔落喪命。

縣議員李明哲說，孟加拉榕根系淺，樹幅大又重，逢大雨就有1、2棵倒下，壓斷電線桿又導致停電；綠色隧道內外的亮度反差大，經常發生車禍，夜間照明不足，常有騎摩拖車被氣根絆倒。

張麗善回應，154線的孟加拉榕易倒塌問題由來已久，縣府修剪樹枝確實緩不濟急，護樹團體對於砍樹可能會有意見，但很多事情需要理性面對，移除才能正本清源，縣府將召集公所、台電公司、中華電線等單位會商。

交通工務局指出，該路孟加拉榕行道樹7公里長，因應颱風來襲已修剪80棵，長度約1公里，颱風期間將預防性封閉3.8公里。