緯穎第三季財報與10月營收揭曉後，內外資法人全面修正對緯穎的營運展望預估。最新出爐的美系大行研究報告指出，緯穎第三季毛利率為8.8%，季增20 個基點、年減180個基點，分別比市場預期高出80個基點與70個基點，可能意味著ASIC伺服器機架的毛利率高於預期。

報告上調來自三大超大規模資料中心客戶2026至2027財年業績。原因有三，首先是來自亞馬遜的下一代ASIC伺服器機架貢獻，2026年下半年開始更顯著；其次，預期緯穎將由2026年下半年開始成為Meta MI450系列GPU伺服器機架的主要ODM合作夥伴；第三是微軟對通用伺服器的需求更加強勁。

緯穎第三季毛利率高於預期，美系外資認為，意味著ASIC伺服器機架毛利率更高，因而推高了整體業績。而先前美系外資對於緯穎ASIC伺服器機架的利潤率預期較低。報告中指出，AWS T2伺服器機架的毛利率可能約為9%，推估亞馬遜在該季度的營收佔比略高於50%。

美系外資指出，本波記憶體價格的上漲可能會影響緯穎毛利率，但不會影響絕對獲利能力，因為在過去的周期中已經看到過類似情況，市場對此應也有充分的了解。報告中認為，記憶體是超大規模資料中心的關鍵元件，意味著超大規模資料中心將直接從供應商採購記憶體，對於原始設計製造商(ODM) 而言，只是成本的轉嫁，因此，雖然可能會影響ODM的平均售價和利潤率，不至於影響其獲利能力。

美系外資表示，短期內，通用伺服器業務有望帶來成長，且人工智慧業務的貢獻將由2026年下半年開始增強（ASIC 和 GPU 解決方案均適用）。報告將緯穎的投資評等由原本的「中立」調高為「優於大盤表現」，目標價為新台幣5,160元。美系外資並將緯穎2025至2027財年的每股盈餘預估分別調高8%、23%和43%，調升後的EPS預估值為：272.09、300.32、358.27。