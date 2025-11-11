民進黨立委蔡易餘今赴黨中央登記角逐嘉義縣長黨內初選；被問到國民黨將派立委王育敏參選，未來是否也打「票投王育敏就是支持鄭麗文」口號？蔡表示，王育敏也是嘉義鄉親，未來她代表國民黨參選，一樣是良性競爭，整個嘉義團結一致，「自己不會朝這個方向打選戰」。

對於嘉義縣議員黃榮利下午也將赴黨中央登記參與嘉義縣長初選，蔡易餘受訪表示，都是嘉義隊，大原則下沒有分什麼系，只要對嘉義最好就全力爭取；他也認同民進黨初選機制說，民進黨制度中，縣長卸任要交棒，就是要透過黨內初選，任何人登記都樂觀，良性競爭下還是強調八個第一、造就唯一。

蔡易餘今在同為英系的兩位嘉義立委王美惠、陳冠廷陪同下，到民進黨中央登記投入嘉義縣長黨內初選，並選在11月11日，11點11分完成登記；蔡易餘受訪指出，挑在這個時候也不是湊巧，就是要強調嘉義未來「All in one,one for all.八方第一，造就唯一，唯一支持蔡易餘」。而他今天登記帶的幸運物就是「一個王美惠、一個陳冠廷」。

蔡說，接下來兩個月會努力拼這場初選，把最好的呈現給嘉義鄉親，「我們是堅強嘉義隊，只要對嘉義最好，絕對全力以赴」。

蔡易餘也肯定現任縣長翁章梁說，在翁的主政下，發展大南方產業走廊半導體科技園區，未來在民雄也有航太園區等等，這些園區落成，會讓嘉義從農業縣市朝農工科技大縣發展，這次登記初選要讓嘉義創造八個第一，產業、觀光、社福、醫療、交通、治安、教育、文化領域都要拔得頭籌。