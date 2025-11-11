日本歌手澀谷昴原訂2020年首度來台開唱，無奈遇疫情取消，在歌迷殷切期盼下，他終於將帶著亞洲巡演「澀谷昴 ASIA TOUR 2025–2026〈Su〉 in TAIPEI」在11月22日登上Zepp New Taipei，也是他首度來台演出，日前接受台灣媒體視訊訪問時，開頭就提到，疫情的取消讓他相當可惜，「理性上知道不得不取消，心裡一直有遺憾，隔了這麼久終於能見到台灣的大家，但這時候感覺是個非常棒的時機，我會把所有力量都放在舞台上。」

澀谷昴是人氣男團「關8」（現名SUPER EIGHT）出身，2018年退團、2019年展開個人活動，回想起那段時期，不避諱形容是「巨大的挑戰」，他說：「從團體走到獨立，是我人生最大的一次冒險，我沒有受過專業的音樂訓練，一開始跟專業音樂人一起工作，很多時候會碰到挫折，也會不甘心。」不過這些挫折最後都變成他日後創作的養分，靠著旅行、生活，把各地感受寫進歌中，把不安磨成作品的基底，「我不特別區分偶像、音樂人或演員，這些都是外界的分類，我就是我，我最想做的事只有一件，那就是『唱歌』。」

澀谷昴坦言開始展開個人活動時遇到不少挫折。（大鴻藝術BIG ART提供）

澀谷昴承諾會在演出中用盡全力，彌補5年前因疫情取消的遺憾。（大鴻藝術BIG ART提供）

談到新專輯《Su》的〈連繫〉（暫譯，繋がる），原本是前團員橫山裕邀他為個人專輯創作，後來他也在此次專輯中重新編曲收錄，「久違見面一起進錄音室、拍MV、站上同一個舞台，覺得很懷念也很新鮮。」彼此認識超過30年的默契依舊，他描述2人合唱那一刻的情緒：「台上一起唱時真的很激動。如果我不小心跟他對到眼，應該會哭出來，所以我故意不看。」還補充一段極具畫面感的小故事，「這次合作時，我們休息室分開，但我聽到隔壁有人在擤鼻涕，就知道那是橫山，想到自己竟然連這種小聲音都能認出來，有點害羞。」

首度來台開唱，澀谷昴坦言一開始完全不知道該怎麼準備，只能憑直覺前進，「語言可能不通，但音樂能讓心跟心連結。我想專注在當下、專注在和觀眾一起共度的那段時間。」雖然沒有特別列出台灣必吃美食或必訪景點，不過很期待走上街頭，親自感受城市氛圍，「這樣我就能把自己的體驗帶回日本、或分享給全世界。」訪問尾聲，他跟記者現學現賣用台語高喊：「水啦！」並向粉絲承諾：「我會把現在所有的一切都獻給大家，等了很久，終於能在這個時間點相見，我也會一起享受，讓我們一起創造一段幸福的時光。」