鳳凰颱風來襲，屏東縣長周春米今（11）日到東港大潭滯洪池與新園C幹線抽水站視察防颱整備。周春米表示，鳳凰是20年來罕見的11月颱，雖然已降為輕度颱風，但也往南下修至高屏地區，縣府不敢掉以輕心，也呼籲民眾加強防颱。

中央氣象署針對鳳凰颱風持續發布海上及陸上颱風警報，暴風圈正逐步進入台灣西南近海，屏東已列為警戒區域。周春米今日主持主持工作會報後隨即前往東港大潭滯洪池及新園C幹線抽水站，逐一確認滯洪池進度與抽水設施運作情形，並要求務必確保各項水利設施正常運轉。

新園C幹線抽水站預計下個月舉行落成啟用典禮，但已建置完成，可隨時啟動運作，確保排水順暢。（羅琦文攝）

鳳凰颱風來襲，屏東縣長周春米（右二）11日到東港大潭滯洪池與新園C幹線抽水站視察防颱整備，聽取水利處長江國豐（左一）簡報。（羅琦文攝）

周春米說，颱風目前登陸地點往南修正至高屏地區，恆春半島及山區預估出現豪雨，沿海及低窪地區須嚴防潮汐引發的淹水問題。縣府團隊今晨已啟動一級災害應變中心，9點召開防災應變會議，各單位全面戒備、嚴陣以待。

周春米指出，長年以來東港地勢低窪，社區排水改善工程是地方治水的重要里程碑。她自擔任立委時期即積極爭取大潭排水改善，前年度成功獲得第一期經費，目前進度超前，防水與滯洪功能已發揮成效；第二期工程預計於11月25日開工，完工後將更全面降低暴雨與洪水帶來的威脅。

周春米表示，新園鄉鹽埔、共和兩村地勢低窪，在行政院前院長蘇貞昌支持下，建置B、C幹線抽水站，總抽水量達9.9cms，可有效改善長年淹水問題，C幹線抽水機已建置完成，可隨時啟動運作，確保排水順暢。她也提醒，平時務必加強清淤與清溝作業，確保抽水站正常運轉、守護社區安全。

周春米特別提醒，沿海地區蓮霧、紅豆等農作物即將進入收成期，農民務必提早加強防風防雨措施，避免損失。原規畫的沿海地區電線桿地下化工程，雖因台電預算刪減有所延宕，縣府仍已做好相關準備，預計明、後兩年分期施作，以降低用電風險、強化防災韌性，打造更安全、可靠的城市。