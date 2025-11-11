台中捐血中心指出，近年O型血經常低於7天安全庫存，呼籲民眾定期捐血，尤其是O型血的捐血人。（馮惠宜攝）

鳳凰颱風逼近，全台籠罩在防颱緊張氣氛中，台中捐血中心也傳出血荒危機！O型血庫存量僅剩5.5天，跌破醫療安全線。為防颱風期間血液供應中斷，台中市金綾子國際同濟會搶先行動，發起「七場接力捐血挑戰」，目標募集1000袋熱血，為醫療前線注入即時的援助。

台中捐血中心指出，11日血液庫存量分別為A型9天、B型11.4天、O型5.5天、AB型11.1天，其中O型長期偏低，經常低於7天安全庫存，遠不及國家醫療韌性標準10至15天。一旦颱風、寒流或連日陰雨來襲，定點捐血量往往瞬間腰斬，醫院救命壓力倍增。

面對血荒警訊，金綾子國際同濟會新任會長、同時是「樺源素食」老闆娘的何續惠，號召全會總動員，自11月12日起舉辦橫跨近5個月的「七場接力捐血挑戰」，首場活動將在台中中正公園文耀亭捐血站登場，後續巡迴太平、后里等地。

何續惠表示，過去她用料理溫暖人心，如今希望用熱血守護生命，「來吧，一袖之長，就能點亮一條生命！」她也準備全聯禮券或谷關神木谷溫泉券二選一回饋捐血人，讓捐血成為「最值得的善舉」。捐血中心呼籲，颱風期間各地活動受限，更需要民眾及早行動挽袖捐血，以穩定醫療線上的血液供應。