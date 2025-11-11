以當代視角呈現印度多元地方料理聞名的「夏花餐室」，於11月21日、22日迎來開業後首場雙廚四手餐會，客座的印度新銳女主廚 Gayatri將古老發酵智慧融入料理之中，夏花餐室主廚 Joseph則以國際化的精準技法與美學，勾勒現代印度料理的細膩輪廓。

這套由13道精采餐點架構堆疊的主廚套餐 ，鋪陳了印度南部海岸的鮮、森林採集的野味、家庭廚房發酵罐的秘密與街頭巷尾庶民美食的香氣，帶領食客體驗傳統與創新並存的印度菜

「夏花餐室」雙廚四手餐會，13道精采餐點架構堆疊的主廚套餐，帶領食客體驗傳統與創新並存的印度菜。（夏花餐室提供）

主廚Joseph與Gayatri雖是首次合作，兩人卻早有共同信念：要打破框架，讓世人知道印度料理不只是咖哩與烤餅！「這次合作是一場跨越地域限制與重啟認知的廚藝對話。」

主廚 Joseph 表示，Gayatri奔放的創意與風味組合想像，打開了自己許多未曾嘗試過或不熟悉的風味領域，對他而言猶如開啟了一道新的風味之門，像是加入醃漬手法與米麴、味噌對食材帶來的風味厚度與鮮味，是他過去未曾想像過的可能。」

主廚Gayatri也感性地說：「我曾陸續和四位不同地區的主廚攜手合作餐會，因此深信向彼此學習是打開廚藝視野、拓展廣度與深度的絕佳方式。而 Chef Joseph 不僅技巧高超、味覺感知敏銳，詮釋印度地區菜式的手法更是極度優雅，他在廣博的世界風味前謙卑的態度，讓我在此次的合作中深受啟發，可說是十分難能可貴的經驗。 」

兩大主廚透過發酵、煙燻與炭烤，將印度家鄉的靈魂注入台灣食材、精彩演繹，邀請饕客一同進入這場前所未見的當代印度風味之旅。