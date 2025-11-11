印度德里熱門觀光景點「紅堡」（Red Fort）附近10日晚間發生汽車爆炸事件。

印度德里熱門觀光景點「紅堡」（Red Fort）附近昨（10）日晚間發生重大汽車爆炸事件，釀成至少10人死亡、逾30人重傷，爆炸的現代汽車多次易主，值得注意的是，爆炸現場竟沒有彈孔或炸彈碎片，讓警方直言「不尋常」，目前印度警方已援引反恐法調查。此外，案發前數小時，印度警方才在鄰近省份查獲近3公噸炸藥。

爆炸轎車「緩慢行駛」 遺體炸成碎片

綜合CNN、《印度時報》、新德里電視台、《紐約時報》等報導，這起爆炸發生在當地時間昨日晚間6時42分，鄰近紅堡附近的火車站，德里警察局長戈爾查（Satish Golcha）表示，一輛「緩慢行駛」的轎車在靠近紅燈時停下來後爆炸，「車內發生爆炸，車上乘客及周遭轎車乘客都受到影響」，至少6輛轎車及3輛機動三輪計程車起火。

CNN指出，這起汽車爆炸至少釀成10人死亡，德里當地洛克拿亞克醫院（Lok Nayak Hospital）的吉哈（Manish Kumar Jha）醫生表示逾30人「重傷」，「許多人已無法康復」。不過多數印度媒體報導死亡人數為8至9人。

一名目擊者顫抖描述，他親眼看到一名罹難者的遺體「被炸成碎片」，「我看到一隻手在馬路上，我無法用言語描述，是威力非常大的爆炸」。

現場沒炸彈碎片不尋常 援引反恐法調查

爆炸的是一輛現代汽車i20轎車，當時車上有3人，目前尚不清楚爆炸原因，不過一名印度高階警官透露，傷者身上並未發現炸彈彈孔，現場也沒有彈坑或炸彈碎片，以炸彈爆炸案來說相當「不尋常」，另有專家認為，若爆炸是在汽車移動時發生，確實有可能不會產生彈坑。

《印度時報》引述消息人士指出，這起爆炸案可能使用高度易燃的化學物質，一種高端爆炸物質，暗示可能使用了硝酸銨及RDX炸藥。印度內政部長夏哈（Amit Shah）昨日表示，當局正在調查爆炸原因，「現階段存在所有可能性」。

路透、新德里電視台報導，今（11）日上午的最新進展是，由於法醫證據及情資指向此案可能與恐怖主義有關，印度檢警已援引《非法活動法》（Unlawful Activities Act）調查此案。《非法活動法》為一項反恐法律，主要用於調查及起訴與恐怖主義有關，以及威脅到印度國家主權與統一的行為。

轎車多次易主

目前印度警方持續追查現代汽車車主，這輛轎車登記在德里衛星城市古爾岡（Gurgaon）一位名叫沙爾曼（Salman）的男子名下，沙爾曼接受偵訊時表示轎車已於3月轉賣給另一人，後續又再轉賣給西部哈雅納省（Haryana）安巴拉（Ambala）的一名男子。爆炸轎車多次易主尤其引發警方關注，因為這是恐怖組織進行汽車自殺炸彈攻擊的常見手法，由於車上有3人，與自殺炸彈通常涉及1至2人的做法不同，警方也懷疑這輛車是租來的。

目前印度全國各地的機場、火車站、政府大樓、歷史遺跡已進入高度警戒狀態，美國駐印度大使館也呼籲美國公民，遠離事發周邊地區及人群聚集區域。

爆炸前 警方查獲3公噸炸藥

值得注意的是，爆炸發生前數小時，警方才在哈雅納省的2棟公寓內查獲近3公噸炸藥，當中包含350公斤的硝酸銨。目前不清楚此案是否與爆炸有關。

紅堡是一座建於17世紀蒙兀兒帝國（Mughal）的堡壘，以高聳的紅色砂岩城牆聞名，2007年被聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）列為世界遺產，每年吸引數百萬觀光人次。