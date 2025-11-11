苗栗縣救難協會理事長林賢正（左四）表示，協會救援夾克已逾20年老舊，𡘙鑫實業在造橋鄉公所協助下捐贈138件防風防潑水夾克，提升夜間出勤安全。（呂麗甄攝）

造橋鄉𡘙鑫實業暨泉鑫衣業董事長張志禎秉持回饋家鄉精神，連續多年捐贈外套給低收入戶、公所同仁及志工。今年再度送上800餘件高級西裝式外套，並捐贈138件防風防潑水夾克予苗栗縣救難協會，鄉長徐連斌表示，張董事長的善意讓全鄉與救難人員都感受到溫暖。

造橋鄉𡘙鑫實業股份有限公司董事長張志禎在台灣及大陸均設有成衣製造工廠，專注於各類針織衫、襯衫、風衣外套、長褲、牛仔褲、休閒褲及運動褲等產品的製造與銷售。旗下「Lafoele」品牌以高品質、舒適性及機能性著稱，行銷國內外市場，深受消費者喜愛與信賴。

事業有成的張志禎仍不忘飲水思源，長期關懷家鄉弱勢族群。今年特別捐贈800餘件高級西裝式外套，嘉惠造橋鄉低收入戶、中低收入戶、公所員工與村里幹部，以實際行動落實公益精神。

造橋鄉公所11日上午在鄉民代表會定期會議期間舉行捐贈儀式。鄉長徐連斌、代表會主席陳裕福及多位民代表共同出席，並代表鄉民頒發感謝狀予𡘙鑫實業股份有限公司，以表彰董事長張志禎熱心公益、回饋鄉里的善舉。

造橋鄉長徐連斌表示，再次感謝𡘙鑫實業及泉鑫衣業董事長張志禎多年來的慷慨捐贈。張董事長每年都關懷造橋鄉民，捐贈的對象不僅包括低收入戶、邊緣戶，連公所同仁、代表會、村長及鄰長都有一件外套。

徐連斌表示，去年捐贈的是衝鋒衣，今年則是年輕感十足的西裝式外套，全鄉的志工、村里長、公所同仁都能感受到這份溫暖。每到秋冬之際，張董事長總會主動想到造橋鄉的志工團體與弱勢居民，令人深受感動。

苗栗縣救難協會理事長林賢正表示，救難協會自民國81年成立至今，救援用夾克已使用逾20年，早已老舊不堪。這次在造橋鄉公所協助聯繫下，𡘙鑫實業特別捐贈138件防風、防潑水夾克，對於協會成員夜間出勤極為實用，充分體現企業的公益關懷。

𡘙鑫實業張麗君表示，去年公司捐贈外套給弱勢家庭，今年特別將愛心擴及救難協會與鄉公所同仁，是為了表達董事長張志禎對地方救難團體的敬意，也感謝基層同仁長年無私付出，盼藉此讓更多人感受到溫暖與關懷。