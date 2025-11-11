ABC Mart足球青訓營連兩年請來多名前日本國腳到台中指導，今年除了再次訪台的後衛伊野波雅彥，橋本英郎、柏木陽介都是技術精湛的中場好手，在對抗賽展現出令小球員讚嘆不已的腳法，2007年亞洲盃國腳橋本英郎也直言點出台灣小球員要提升之處。

「台灣小球員的速度、身材、力量，比起日本是還不錯的，但似乎比較缺乏對足球的熱情和自主思考，」橋本英郎以4個球門的練習為例，認為台灣小朋友帶球還不錯，可是沒有意識到這個訓練的目的是要得分。

「足球不是一個帶球運動，你所有的目的都是為了最終得分，要以這件事為前提下去思考，比如站在哪個位置直接就可以射門得分。」橋本英郎說：「除了按照教練的指示，這樣傳比較好、這樣吊比較好，小朋友要有自己思考的能力，不然是很難進步的。」

橋本英郎（中）和教練團親自下場，跟台灣小朋友踢對抗賽。（李弘斌攝）

46歲的橋本英郎曾是J聯盟大阪飛腳的主力防守中場，2008年世俱盃對英超「紅魔」曼城送出1助攻、1進球，共替「藍武士」日本隊出賽15場。而現年37歲的柏木陽介前年才從FC岐阜引退，身手依舊，多名小球員重重包夾仍無法從他腳下搶走球權，也讓擔任助教的中華男足國腳陳庭揚讚嘆不已。

柏木陽介9日訓練結束後，還一一跟小球員提醒他所觀察到的個別細節，十分用心。「其實也不能說是建議，就是一些提醒，小球員有自己的特點，我說的他不一定要全部接收，留下對自己有用的就好了。就算只有一個也好，也希望可以讓他們留在腦海中帶回去，讓他們的足球變得不一樣。」

柏木說，來台灣指導也會擔心文化障礙，也不知道這邊的小朋友大概實力如何，但還是希望分享自己的畢生所學，希望不只日本的足球，台灣足球也可以起來，讓整個亞洲足球向上提升。「這一趟讓我更清楚了解到台灣的足球文化，小朋友踢球是什麼樣子，很有收穫也非常感謝。」柏木說。