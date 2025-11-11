COS 2025節慶系列。（COS提供）

女裝方面以俐落肩線與1980年代的寬鬆比例為靈感，透過紅色套裝、西裝式洋裝與仿羊羔毛大衣，展現強勢與優雅並存的風格。男裝部分則以層次穿搭為主軸，混色針織 Polo 疊搭織紋襯衫與經典西裝外套，在隨性中展現自信。配件延續品牌對質地的講究，以羊羔毛製成的套帽、手套與立體包款，展現細膩的觸感對比；鱷魚紋皮革則以結構化造型強調剛柔並濟。深沉的中性色調中，點綴一抹亮紅，讓冬日更添靜謐而自信的力量。

H&M Studio 推出節日膠囊系列，整體服裝十分適合年末派對。（H&M提供）

相較於 COS 的極簡詩意，H&M Studio 的節日膠囊系列則是一場屬於冬夜的戲劇饗宴，品牌以20世紀80年代的新浪漫主義文化為靈感，系列主色調以黑色、深巧克力棕、酒紅與米白為基底，亮黃色作為點綴，在低調中蘊藏張力，材質選擇豐富多樣，從輕盈塔夫綢、亮片網紗到厚棉提花，隨著光影流轉呈現獨特質感，短版西裝外套搭配高腰長褲散發幹練氣場，波點網紗斗篷與垂墜禮服的組合營造戲劇層次，亮片束身禮服則化身夜晚的璀璨焦點。

H&M Studio 推出節日膠囊系列。（H&M提供）

襯衫與外套同樣別具巧思，寬領白襯衫以落肩設計展現女性力量，高領荷葉邊襯衫與深袖口細節增添復古韻味，棕黑格紋呢大衣結合可拆式圍巾，帶出冬季的包覆感；短版水洗皮夾克則以風衣結構勾勒冷豔線條，配件部分以緞面高跟鞋、蕾絲手套、多層項鍊與絲絨貝雷帽點綴造型，呼應節慶自由與浪漫精神。