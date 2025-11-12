翊聖企業公司日前參加桃園大林消防分隊舉辦的工廠火災兵棋演練，董事長林仲箎及夫人蔡金秀深受感動，11日再捐多項搶救與救護器材挺消防。(消防提供)

翊聖企業公司日前參加桃園大林消防分隊舉辦的工廠火災兵棋演練，董事長林仲箎及夫人蔡金秀深受感動，11日再捐多項搶救與救護器材挺消防。(消防提供)

翊聖企業公司日前參加桃園大林消防分隊舉辦的工廠火災兵棋演練，董事長林仲箎及夫人蔡金秀深受感動，11日再捐多項搶救與救護器材挺消防。(消防提供)

翊聖企業公司日前參加桃園大林消防分隊舉辦的工廠火災兵棋演練，董事長林仲箎及夫人蔡金秀深受感動，11日再捐多項搶救與救護器材挺消防。(消防提供)

翊聖企業公司日前參加桃園大林消防分隊舉辦的工廠火災兵棋演練，董事長林仲箎及夫人蔡金秀深受感動，11日再捐多項搶救與救護器材挺消防。(消防提供)

為感謝消防人員無私守護市民安全，翊聖企業公司由董事長林仲箎及夫人蔡金秀經理共同發起，捐贈桃園市第一消防大隊大林分隊多項搶救與救護器材，期盼以實際行動支持消防同仁執勤安全，提升災害搶救效能，守護市民生命財產安全。

善舉源自於今年8月12日桃園市消防局第一救災救護大隊於翊聖企業舉辦的工廠火災兵棋演練。演習當日，董事長林仲箎與經理蔡金秀親臨觀禮，深刻體會消防人員在高溫與危險環境中奮力演練的辛勞，內心深受感動。演習結束後，夫妻倆便萌生捐贈念頭，希望透過具體行動，為前線消防人員盡一份心力。

捐贈項目包含火災搶救、人命救助及救護三大類，內容有因應新型態電動車火警所需的專用搶救設備，如底盤瞄子、穿刺瞄子等，以及自動給氧設備與救助繩索等多項救助救護器材，充分展現企業對消防專業需求的重視與支持。

林仲箎與蔡金秀同為慈濟委員，長年秉持「職志合一」的精神，將企業經營與人文關懷相結合，不僅於公司內推動環保與人文講習，更常帶領員工及社區民眾參與公益活動。透過靜思人文課程、實地參訪與親身體驗，引領大家在日常中落實「善念共行、利他為先」的慈濟精神。翊聖企業以行動展現企業社會責任，將愛心化為守護社會的力量。

大林分隊長李安邦代表大林消防同仁表達誠摯感謝，並表示：「感謝翊聖企業長期深耕地方、熱心公益，這份支持是消防人員持續守護市民安全的最大鼓勵。」期盼藉由此次捐贈拋磚引玉，讓更多企業及社會大眾共同關心公共安全，攜手打造更安心的桃園。