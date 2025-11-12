雲林縣邱姓女子11日晚間駕車經過北港鎮民享路、吉祥路口時，與另一輛車發生擦撞後失控衝向一旁店家，車子直接撞向門口，當時門口正好有4人站著聊天，當場被撞翻倒地，消防人員獲報到場將人送醫，所幸4人均輕傷無生命危險，詳細事故原因由警方釐清中。

北港警方表示，該起交通事故發生於11日晚上8點29分許，邱姓女子駕駛轎車，與吳姓男子駕駛的轎車在北港鎮民享、吉祥口發生擦撞，邱姓女子車輛衝入店家門口，波及門口前李姓女子等4人，造成4人受傷，送往中國醫藥大學附設北港醫院治療，4人輕傷無生命危險。雙方駕駛人酒測值均為0。

根據店家提供的監視器畫面，李姓女子與3名男子站在店門口聊天，一輛白色轎車突然直直衝向他們，3人驚嚇之餘逃跑不及，都被撞倒在地上，轎車最後衝入店內，店家玻璃門被撞毀，玻璃散落一地，所幸未波及店內人員。

北港警分局呼民眾，行經無號誌路口時應減速慢行，並注意周邊人、車動態，以維護自身及其他用路人行車安全。