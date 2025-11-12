台北西門町商圈是不少國內外旅客朝聖之地，不過近年路邊攤生存卻越來越艱難。一名在此擺臨時攤多年的婦人接受《中時新聞網》訪問透露：「民眾狂檢舉，一天最少要跑20多趟警察，半個月就被開4張罰單，根本沒賺錢。」

攤販婦人無奈表示，現在平均一天被檢舉好幾次，根本無法安心做生意。她苦笑說：「常常被開單啊，一張都要一千五以上，有時候開到一千八。」在高罰金與低收入的雙重壓力下，她常被迫休息，「一個月差不多要休半個月，因為跑警察跑得太累，就乾脆不做了。」

西門町商圈臨時攤販狂被檢舉，只好跑到周邊街道躲警察。(照片/游定剛拍攝)

獨家／日跑20趟躲警、半月收4罰單！ 西門町攤販嘆：店面租不起

即便如此，罰單仍不斷上門。婦人苦嘆：「這個月差不多才來兩個禮拜，現在已經被開3、4張罰單了。」她指出，罰單金額高，扣掉進貨成本後幾乎沒什麼利潤，「都沒有賺到錢，還要繳罰單，很無奈但也沒辦法。」

西門町商圈徒步區聚集不少臨時攤販，近期卻頻遭人檢舉。(照片/游定剛拍攝)

「店面租金太貴付不起」，攤販婦人搖搖頭苦笑，店面租金動輒數萬元起跳，小本生意的攤販來說根本負擔不起，只能繼續在街頭「拚生存」。

攤販婦人談及多年來跑警察人生，年輕時為了養小孩不得不出來擺攤，如今孩子都長大了，才稍微放鬆一點，但仍感嘆：「沒辦法啊，就是要這樣啊。」她說，雖然知道臨時攤販會被取締，但為了生活只能硬著頭皮做。西門町攤販的處境，也反映出都市邊緣勞動者的現實困境。面對高租金、頻繁檢舉與嚴格取締，他們在夾縫中掙扎求生。