2025年11月12日澎湖縣／澎湖馬公基督教長老教會屋外高壓電線12日下午短路，將屋頂塑鋼浪板燒出一個洞。（警消提供／許逸民澎湖傳真）

澎湖12日早上雖已脫離鳳凰颱風暴風範圍，但開始轉有雨。澎湖縣長陳光復禮拜的馬公基督教長老教會，疑因屋外高壓電線因雨短路，傳出爆炸聲響，並火光不斷繃射，讓鄰近住戶與路過人車飽受驚嚇，還好火花只把屋頂塑鋼浪板燒出一個洞，並未釀災。

家正對馬公長老教會的居民洪銘偉說，今日午後在家中聽見一陣異常聲響，直覺不安，遂冒雨出門查看，即目睹教會屋頂出現爆炸聲響與火花四濺的情況，情勢十分危急，於是立即呼喊鄰居協助撥打119，並同步聯繫牧師與教會長老，請他們儘速開門以利救災。

洪銘偉指出，他身為防災士與後備軍人輔導中心成員，深知初期應變的重要性，因此為避免民眾誤入危險區域，立即拿取路旁三角錐，封鎖玉山銀行通往新生路的路口後，隨即於現場進行交通管制，協助警車與台電工程車順利進入火災現場。

而澎湖縣政府消防局於13時16分受理民眾報案後，也立即出動馬公分隊3車7人前往現場，由小隊長林清棋指揮搶救，並通知台電公司派員配合斷電。

但到場時，現場已無明火情形，只有聞到燒焦味，因此部署水線戒備，並進入教會逐層搜索。經搜尋後確認，起火點係教會4樓屋外之高壓電線短路，並發出爆炸聲響，已無燃燒情形，經台電公司人員斷電後已無危害。